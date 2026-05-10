Die MV Hondius legt in Teneriffa an und die Passagiere werden repatriiert, keiner mit Hantavirus-Symptomen

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Die MV Hondius, die Kreuzfahrt, auf der der Hantavirus-Ausbruch stattfand, hat in Teneriffa angelegt, und die Passagiere, alle ohne Symptome, werden in ihre Länder zurückgebracht, wo sie gemäß den lokalen Gesetzen in Quarantäne bleiben. Das luxuriöse Kreuzfahrtschiff legte um 6:30 Uhr Ortszeit auf Teneriffa an, trotz des Widerstands der lokalen Kanarischen Regierung, in Anwesenheit des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, der eine Botschaft an die besorgte lokale Bevölkerung sandte.

"Ich weiß, dass wenn man das Wort 'Ausbruch oder Epidemie' hört und ein Schiff auf eure Küsten zufährt, Erinnerungen auftauchen, die keiner von uns ganz überwunden hat. Ich brauche, dass du mir klar zuhörst: Das ist kein weiteres COVID-19. Das derzeitige öffentliche Gesundheitsrisiko durch Hantavirus bleibt gering."

Adhanom Ghebreyesus erklärte, was bereits öffentlich bekannt ist: Dieser Hantavirus-Stamm ist nicht unbekannt, es ist der Andenstamm, der einzige von etwa 30–40 Hantavirus-Stämmen, die von Mensch zu Mensch übertragbar sind, aber nur in engem und längerem Kontakt. "Das Risiko für dich ist in deinem Alltag auf Teneriffa gering."

Drei Menschen sind an Hantavirus gestorben, das eine hohe Sterblichkeitsrate von 40 % hat. Aber niemand sonst vom Schiff hat symptomatische Passagiere, und vermutete Fälle mit Symptomen von Menschen, die den Kranken nahestanden, wurden negativ auf das Hantavirus getestet, das ähnliche Symptome wie die Grippe hat. Die Passagiere, etwa 150 aus 23 Ländern, werden derzeit in versiegelten und bewachten Fahrzeugen durch einen abgesperrten Korridor vom Schiff zu einem Flughafen transportiert.