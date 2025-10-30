EFL-Cup-Viertelfinalspiele für Chelsea, Arsenal, Manchester City, Cardiff...

HQ

Das Viertelfinale des EFL Cups oder Carabao Cups ist entschieden, die Termine und Paarungen finden im Dezember statt. In dieser Woche fand das Achtelfinale statt, in dem alle bis auf eine Mannschaft aus den unteren Ligen ausschieden (Cardiff City aus der League One - der dritten Liga - eliminierte den Zweitligisten Wrexham, den Verein von Ryan Reynolds).

Das Viertelfinale wird ohne Liverpool ausgetragen, das eine 0:3-Niederlage gegen Crystal Palace mit einer Mannschaft erlitt, die hauptsächlich aus Teenagern bestand, da Arne Slot sich dafür entschied, die überwiegende Mehrheit der üblichen Spieler zu rotieren...

Carabao Cup Viertelfinale

Alle Spiele finden am 16. Dezember statt, die Zeit steht noch nicht fest.





Arsenal gegen Crystal Palace



Cardiff City gegen Chelsea



Manchester City gegen Brentford



Newcastle United gegen Fulham



Das Halbfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, folgt zwischen dem 12. Januar und dem 2. Februar, das Finale findet am 22. März statt. Letztes Jahr besiegte Newcastle United Liverpool im Finale. Wer wird deiner Meinung nach dieses Mal gewinnen?