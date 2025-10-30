Liverpool scheidet mit 0:3 gegen Crystal Palace aus dem EFL Cup aus

HQ

Es ist offiziell: Der FC Liverpool steckt in der Krise. In der Premier League innerhalb weniger Wochen von der Spitze auf den siebten Platz abzurutschen (alle letzten vier Spiele verloren), in der Champions League zu verlieren... und nun scheidet er im Achtelfinale des EFL Cups gegen Crystal Palace aus, den jüngsten Gewinner des FA Cups. Und sie mussten eine hohe Niederlage hinnehmen, 0:3 zu Hause, mit einem Doppelpack von Ismaila Sarr und einem weiteren von Yeremy Pino, bei dem die Londoner mit fast doppelt so vielen Schüssen dominierten.

Arne Slot unterschätzte Crystal Palace und die Konkurrenz, und der Trainer entschied sich für eine ganz andere Aufstellung mit zehn Änderungen im Vergleich zum letzten Wochenende. Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah und Hugo Ekitike fehlten, stattdessen vertraute Slot vor allem auf junge Spieler wie den 17-jährigen Flügelspieler Rio Ngumoha, der kürzlich zum jüngsten Torschützen der Premier League wurde, oder den 18-jährigen Amara Nallo... der in der 79. Minute die Rote Karte sah.

Die Stimmung ist auf einem der Tiefpunkte seit Jahren, ein schockierender Niedergang der dominierenden Mannschaft der letzten Saison, und Liverpool trifft am Samstag auf drei Giganten: Aston Villa am Samstag, Real Madrid am Dienstag und Manchester City am Sonntag. Könnten diese Spiele entscheidend für die Kontinuität von Arne Slot sein?

EFL Cup Ergebnisse im Achtelfinale:



Grimsby Town 0 - 5 Brentford



Wycome 1 (4) - 1 (5) Fulham



Wrexham - Cardiff City 1:2



Swansea - Manchester City 1:3



Arsenal 2 - 2 Brighton



Liverpool 0 - 3 Kristallpalast



Wolves 3 - 4 Chelsea



Newcastle - Tottenham 2:0

