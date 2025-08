EA ist daran interessiert, Apex Legends in einen Film oder eine TV-Serie zu verwandeln

HQ

EA hat ein paar verschiedene Videospieladaptionen in Arbeit. Es gibt Pläne, Mass Effect in eine Serie und Die Sims in einen Film zu verwandeln, aber anscheinend hat das Unternehmen auch darüber hinaus noch größere Ambitionen.

In einem kürzlichen Interview mit Variety erklärte die Präsidentin von EA Entertainment, Laura Miele, dass das Unternehmen immer noch daran interessiert ist, Wege zu finden, Apex Legends in einen Film oder eine Fernsehserie zu verwandeln. Ausführlich erklärt Miele, dass diejenigen, die das Videospiel häufig spielen, nur Zugang zu einem Teil der breiteren Erzählung erhalten und dass das Universum das Rückgrat hat, um eine viel tiefere erzählerische Erkundung zu ermöglichen.

Miele behauptet , dass die Spieler "nicht die ganze Hintergrundgeschichte, die Geschichte haben, und es gibt nur reiche Welten und eine reiche Geschichte mit diesen Charakteren und diesen Legenden, die durch lineare Medien und Partnerschaften zum Leben erweckt werden können." Sie erklärt auch, dass "wir ziemlich motiviert sind, das zu tun, und zwar auf eine Weise, die die Marke und das Franchise wirklich respektiert und aufrechterhält."

Glaubst du, dass es Platz für eine Apex Legends -Adaption gibt oder denkst du, dass es besser für EA ist, sich weiterhin auf die Entwicklung und Erweiterung des Videospiels zu konzentrieren?