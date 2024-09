EA bestätigt weitere Details zum The Sims Film

HQ

Schon seit einiger Zeit wissen wir, dass ein Sims-Film mit Amazon MGM gedreht wird. Aber gestern hat EA eine ganze Reihe von Informationen über die Zukunft von The Sims " als Franchise veröffentlicht, und dazu gehört natürlich auch der Film.

In einem Blogbeitrag bestätigt EA, dass tatsächlich ein Film bei Amazon MGM in Arbeit ist. Wir sind uns nicht sicher, in welchem Stadium der Produktion sich der Film befindet, aber Kate Herron wird Regie führen und gemeinsam mit Briony Redman das Drehbuch schreiben. Margot Robbie ist, wie vermutet, involviert, da ihre Firma LuckyChap zusammen mit Vertigo Entertainment produzieren wird.

The Sims Team wird stark involviert sein, und der Film wird alle möglichen Anspielungen und tiefgründige Hintergrundgeschichten für langjährige Fans enthalten. Wir haben noch kein Veröffentlichungsfenster für den Film, aber da das 25-jährige Jubiläum des Franchise immer näher rückt, hoffen wir, bald mehr zu hören.