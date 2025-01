Ducati Lenovo präsentiert neues MotoGP-Motorrad für die Weltmeister Pecco Bagnaia und Marc Márquez

HQ

Ducati, der Motorrad-Rennstall hinter dem zweimaligen MotoGP-Champion Francesco Bagnaia (2022 und 2023), der kürzlich den sechsfachen Champion Marc Márquez unter Vertrag genommen hat, hat das neue Motorrad angekündigt, das ihre beiden Fahrer 2025 einsetzen werden. Das Ducati Lenovo Team kündigte es in einem Live-Event in Madonna di Campglio an, bei dem beide Fahrer das neue Motorrad vorführten.

Für Bagnaia ist es das fünfte Jahr im Ducati-Team (das siebte Jahr, in dem er ein von Ducati hergestelltes Motorrad fährt). In der Zwischenzeit beendete Márquez Ende 2023 eine elfjährige Zusammenarbeit mit Honda, als er zu Gresini Racing wechselte und für die Saison 2025 ins Werksteam aufgestiegen ist.

Da beide Fahrer mehrfach Meister waren, wenn man alle Kategorien zählt (drei im Fall von Bagnaia, obwohl er sie 2024 an Jorge Martín verlor, und acht im Fall des Spaniers), ist Ducati Lenovo der Favorit für die nächste MotoGP-Saison, die am 28. Februar beginnt.

"Wir wollen alle Titel gewinnen und um das zu erreichen, müssen wir als Team arbeiten. Wenn ich nicht gewinne, dann hoffe ich, dass Pecco es tut. Wir müssen eine gute Saison spielen und so viele Punkte wie möglich mitnehmen", sagte Márquez (31 Jahre).