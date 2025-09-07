Álex Márquez gewinnt Bruderduell und verzögert Marc Márquez MotoGP-Titel

HQ

Marc Márquez (Ducati) und Álex Márquez (Gresini) begeisterten die Fans beim GP von Katalonien mit einem Doppelsieg der Brüder nach einem spannenden Duell und einer Meisterleistung von Álex. Während Marc, der die Saison dominiert hat und in diesem Jahr sicherlich seinen siebten Weltmeistertitel gewinnen wird, das Sprintrennen gewann, war es Álex, der jüngere Bruder, der mit der Pole-Position und dem Aufstellen eines Streckenrekords auf der Rennstrecke von Montmeló verblüffte.

Im Sonntagsrennen gelang es Marc, die Führungsposition von Álex zu übernehmen, aber Álex holte sie sich in der vierten Runde zurück und hielt seine Position, obwohl Marc hart Druck machte. Weit entfernt von der Spitze des Rennens gewann auch Enea Bastianini ein hartes Duell mit Pedro Acosta um den dritten Platz.

Für die Meisterschaftswertung bedeutet dies, dass Marc Márquez mit 487 Punkten am kommenden Wochenende nicht zum MotoGP-Champion gekürt wird. Álex ist mit 182 Punkten Rückstand derjenige, der näher an Marc dran ist, und vor dem GP von Katalonien sagte Marc, dass er hofft, dass er nächste Woche (San Marino) nicht gekrönt wird, weil das bedeutete, dass Álex bei seinem Heim-Grand-Prix ein schlechtes Rennen hatte.

In gewisser Weise hatten beide ihren Willen. Die MotoGP-Saison geht am 14. September mit dem GP von San Marino weiter und am 28. September in Japan, wo Marc Márquez wahrscheinlich seinen neunten Weltmeistertitel insgesamt gewinnen wird.