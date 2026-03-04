Du hast nur noch vier Wochen Zeit, um das Resident Evil Generation Pack im Nintendo eShop zu kaufen

HQ

Neben einem sehr, sehr guten Port von Resident Evil Requiem auf ihren Konsolen hat Capcom den Nintendo Switch 2-Nutzern als eine seiner neuen Schwerpunktplattformen ein verlockendes Paket angeboten, das die moderne Survival-Horror-Trilogie zu einem reduzierten Preis enthält. Das ist der neunte Teil, Requiem, zusammen mit dem vorherigen Resident Evil 7: Biohazard und Resident Evil 8: Village sowie allen zusätzlichen Inhalten aus den beiden letzteren, da es sich um Gold Editions handelt. Der Preis? £84,99/€99,99 für alles.

Der kleine Nachteil, oder besser gesagt der Rausch, liegt darin, dass das Feld nur begrenzt läuft. Physisch gibt es keine genaue Menge oder Einstellung der Produktion, aber Sammler haben bereits große Schwierigkeiten, das zu finden. Die digitale Version hat jedoch ein Ablaufdatum, wie es bei anderen seltenen Kompilationen wie Nintendos eigenem Super Mario 3D All-Stars der Fall war. Und die Deadline ist diesmal dieselbe, der 'Silvesterabend' des Haushaltsjahres: 31. März 2026.

Dies wird auf der Produktseite des amerikanischen Nintendo eShop deutlich gemacht, die vor Folgendem warnt:

"Der Verkauf dieses Bündels endet am 31. 03.2026, 23:59 EDT"

Der europäische Nintendo eShop zeigt diese Warnung noch nicht an, aber das bedeutet, dass diejenigen, die RE 7, 8 und 9 mit Extras zu einem reduzierten Preis in die Hände bekommen wollen, sich beeilen sollten – genau wie Grace, die "dem Mädchen" durch die Korridore der Rhodes Hill Klinik entkommt.

Was das Generation Pack nicht enthält, da es nicht einmal offiziell angekündigt wurde, ist das unvermeidliche Resident Evil Requiem DLC, zu dem es bereits Hinweise und Theorien gibt.

Willst du die Trilogie auf der Switch 2 nur für Requiem wählen, oder bevorzugst du andere Plattformen für deinen Zombie-Fix? Was halten Sie von Capcoms begrenztem Angebot?