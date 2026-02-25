Resident Evil Requiem für die Nintendo Switch 2

HQ

Ich werde hier nicht zu viel darüber sprechen, was für ein großartiges Spiel Resident Evil Requiem ist, sowohl als neunter Teil der typischen Survival-Horror-Reihe (und feiert ihr 30-jähriges Jubiläum) als auch in Bezug auf seine Qualität als modernes Zombie-, Schock- und Actionspiel. Dafür ist es besser, die vollständige Rezension von Resident Evil Requiem von Ben Lyons auf Gamereactor zu lesen.

Ich möchte nur kurz sagen, dass ich allen Punkten, Vor- und Nachteilen, die meine Kollegen hervorgehoben haben, überstimme, und dass ich auch die Balance zwischen zwei Stilen geliebt habe (obwohl ich es gerne als drei sehe: Resident Evil 2, 4 und 7). Was mich fasziniert, ist, wie bewusst Capcom für seine eigene Fiktion ist und wie es diese ausnutzt. Es ist nicht nur ein sehr erfolgreiches klassisches und modernes Spieldesign; Es geht darum zu wissen, wie man die Regeln, die es seit drei Jahrzehnten aufstellt, sinnvoll nutzt.

Wir sind nicht blind: Resident Evil Requiem sieht auf Switch 2 großartig aus.

Bereits 1996 begeisterte das erste Resident Evil die Nutzer der ersten PlayStation (und später Saturn, beide mit ihren CD-ROMs), und trotz des enormen Aufwands, den zweiten Teil auf einer Nintendo-64-Cartridge zu veröffentlichen, baute Capcom in der GameCube-Ära eine leidenschaftliche Gemeinschaft von Nintendo-Fans auf. Das brillante und bahnbrechende Resident Evil Remake, das exklusive Prequel zu Resident Evil Zero und vor allem das bahnbrechende Resident Evil 4 machten das Genre bei Nutzern des in Kyoto ansässigen Herstellers zu einem Favoriten. Doch zu Beginn dieser Generation entschied sich Nintendo, nicht mehr im Rennen um rohe Power zu konkurrieren und sie anderen zu überlassen, was trotz der ständigen Anpassungen von Capcom (mit starker Präsenz auf Wii und 3DS) die Spieler ohne die neuesten Titel oder ohne die Cloud auf der ersten Switch zurückließ. Bis heute.

Resident Evil Re9uiem für die Switch 2 markiert das erste Mal, dass eine Nintendo-Konsole seit den Tagen von RE4 zu Beginn des Jahrhunderts eine nummerierte Hauptausgabe erhielt, und zeigt erneut ihr repräsentativstes Gesicht (Leon S. Kennedy) auf dem Cover. Am besten ist, dass es bestätigt, was die mehr als würdigen Adaptionen von Resident Evil: Biohazard (7) und Resident Evil: Village (8) auf der Nintendo Switch 2 angedeutet hatten: Alle drei, die komplette Trilogie, sind auf dieser kompakten und damit begrenzten Hardware durchaus spielbar und unterhaltsam.

Die Charaktermodelle sind gut gemacht und detailliert, aber ihre Haare sehen technisch veraltet aus.

Das ist nicht mehr die Geschichte der Vergangenheit mit Doom oder The Witcher auf der Switch 1. Natürlich gibt es Kompromisse, aber sie haben mich nicht davon abgehalten, eine großartige Zeit zu haben, die Spannung und Angst zu spüren oder mich reibungslos und präzise zu bewegen. Zugegeben, diese aliasierten grünen Gräser (wie viele andere Gegenstände, wenn man sie betrachtet) schneiden mehr als Leons Axt. Zugegeben, es kann beim Betreten einiger Bereiche ein kleines Problem geben. Zugegeben, Grace und andere Charaktere haben in dieser Version ihre Haare nicht mit einem Dyson stylen lassen, das ist das auffälligste Element des Ganzen. Zugegeben, die Hintergründe und Requisiten können etwas verschwommen wirken oder die DLSS-Aufgaben verraten sich selbst, indem sie versuchen, etwas pixeligeres zu skalieren, damit alles reibungslos läuft.

Aber wirklich, wenn dir das Switch-2-Erlebnis gefällt (oder ihr Vorgänger, oder ein Handheld im Steam Machine-Stil), glaub mir, wenn ich sage, dass es überhaupt nicht enttäuschend ist. Wir werden bald unsere Grafik- und Gameplay-Vergleiche veröffentlichen, damit Sie sehen können, wie Sie auf die feineren Details und fortschrittlicheren Effekte achten müssen, um die auffälligsten Unterschiede zu den anderen Konsolen zu finden.

Obwohl die gesammelten Objekte gezackte Kanten haben, sind wichtige Dokumente mit interessanten Details perfekt sichtbar.

Das Spiel lädt auf der Switch 2 mit voller Geschwindigkeit und enthält alle HDR-Optionen, Erfolge und Surround-Sound mit verstellbaren Positionen, die man von einem modernen Titel erwarten würde, auch wenn diese Begriffe auf Nintendo-Konsolen leider etwas unbekannt klingen. Die dezenten Stereo-Vibrationen beim Spielen mit Grace sind erstklassig, und das Motion Aiming ist befriedigend und versetzt einen zurück in die Zeiten von Wii und 3DS (wir verstehen nicht, warum es nicht standardmäßig aktiviert ist, selbst auf der PS5; tatsächlich ist es ziemlich versteckt). Und übrigens ist diese Version auch sehr, sehr poliert und optimiert, ohne die vielen Bugs, Glitches und andere Probleme, die wir bei RE4R zum Start gefunden haben.

Aus all diesen Gründen empfehle ich Resident Evil Requiem jedem, der nur eine Switch 2 besitzt oder besonders gerne vom TV- in den Handheld-Modus wechselt (natürlich mit Kopfhörern). Wenn Sie nicht vor allem maximale Klangqualität und visuelle Qualitäten suchen, ist dies ein sehr ernstzunehmender Port, der weiß, wo man Opfer eingehen muss, und daher den Schockeffekt und die Immersion der Lead-Version bewahrt – eine großartige Leistung von Capcom und automatisch eines der besten Spiele im jungen Katalog der Nintendo Switch 2.

Alle Bildschirme wurden mit der integrierten Funktion der Switch 2 (komprimiert und nur 1080p) aufgenommen. Dasselbe gilt für das Video von drei Kills mit einem einzigen Schuss aus dem Requiem, reduziert auf 30 fps.

