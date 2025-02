"Du hast ein Buch mitgebracht?": Nikola Jokić schikaniert Victor Wembanyama in einem viralen Video

HQ

Ein Moment zwischen Nikola Jokić und Victor Wembanyama vor dem NBA All-Star-Spiel ist viral gegangen und hat eine kleine Debatte ausgelöst. Jokić, Dreh- und Angelpunkt der Denver Nuggets, und Wembanyama, Dreh- und Angelpunkt der San Antonio Spurs (und ein verehrter Star in Frankreich), schlossen sich für die "Chuck's Global Stars" zusammen, eines der vier Teams für dieses neue NBA-Format, das von Charles Barkley trainiert wird.

In der Kabine machte sich Jokic über "Wemby" lustig, als er ihn mit einem Buch sah. "Du hast wirklich ein Buch mitgebracht?", fragte Jokic. "Ja, ich lese vor jedem Spiel", antwortete der Franzose. Jokic machte dann einen "Faceplam" vor den Kameras.

Der Moment wurde vom Hauptaccount der NBA gepostet und löste alle möglichen Reaktionen aus: Einige sagen, dass Wemby "den Sinn eines All-Star-Spiels verpasst" hat und sagt, dass er Zeit mit einigen der besten Spieler der Liga verbringen sollte, während andere Wemby verteidigen. "Ich liebe Wembys Selbstvertrauen. So reif für sein Alter, dass es verrückt ist", sagte mochabear69420. "Dass Jokic während des gesamten AllStar-Wochenendes beiläufig röstet und alle schikaniert, ist zur Tradition geworden", sagte Hero_ofThe_Day.

"Er hat nicht das Bedürfnis, dazuzugehören, sondern tut das, was ihn glücklich macht & Lesen ist immer toll", so SOULbeautifulme. Aber warum sollte er nicht ein Buch zu einem Spiel mitbringen, wenn es das ist, was er gerne tut? Jokic erklärte später, dass er sich seltsam gefühlt habe, dass er das in einem All-Star-Spiel getan habe, und dass er in einem normalen Spiel nicht seltsam gewesen wäre.