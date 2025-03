Dramatisches MotoGP-Rennen in Austin sorgt nach Sturz von Marc Márquez für mehr Spannung

HQ

Gerade als die MotoGP anfing, vorhersehbar zu werden, brachte das dritte Rennen der Saison auf dem Circuit of the Americas in Austin in den USA eine Wendung, die das Feld zwischen den drei Titelanwärtern aufteilte: Marc Márquez, Álex Márquez und Francesco Bagnaia. Es war ein dramatischer Grand Prix of the Americas, bei dem Marc Márquez, der bis dahin eine perfekte Bilanz im Sprint und in Rennen hatte, stürzte und sich aus dem Rennen zurückzog.

Das Rennen begann mit einer Verspätung, da Marc sich Minuten vor dem Rennstart entschied, in die Boxengasse zu gehen, um die Motorräder mit Slick-Reifen zu wechseln. Diese "beispiellosen Umstände", wie Mike Webb, der Rennleiter, erklärte, veranlassten sie, den Rennstart aus Sicherheitsgründen zu verschieben. Beim Start des Rennens übernahm Marc wie gewohnt die Führung - er hat auf dieser Strecke sieben Mal gewonnen - aber ein Sturz in der neunten Runde führte dazu, dass er zu viele Sekunden verlor und schließlich ausschied, weil seinem Motorrad aufgrund des Sturzes die rechte Fußraste fehlte.

Pecco Bagnaia, der wusste, dass es jetzt oder nie hieß, ob er in der Meisterschaft bleiben wollte, fuhr aggressiv und es zahlte sich für ihn aus, indem er seinen ersten GP-Sieg im Jahr 2025 einfuhr und nur noch 12 Punkte von der Spitze entfernt war... angeführt wird sie von Álex Márquez, Marcs weniger erfolgreichem Bruder, der dank drei zweiter Plätze in Folge zum ersten Mal in seinem Leben die MotoGP-Meisterschaft anführt.

Nach dem Großen Preis von Amerika führt Álex Márquez die Tabelle mit 87 Punkten an, gefolgt von Marc Márquez mit 86 Punkten und Francesco Bagnaia mit 75 Punkten. Das nächste Rennen findet am 11. und 13. April in Katar statt.