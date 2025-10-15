Drama für Frankreich: Saudischer Klub holt seinen besten Spieler der U-20-Nationalmannschaft zurück

HQ

Heute Abend findet das Halbfinale der U-20-Weltmeisterschaft statt, Marokko trifft um 22.00 Uhr MEZ auf Frankreich, um die Chance auf den Einzug ins Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft für Spieler unter 20 Jahren zu haben. Saïmon Bouabré war in den Play-offs der Star der Mannschaft: Er stand nicht in der Gruppenphase, war aber mit zwei Toren der beste Spieler im Achtelfinale und im Viertelfinale. Der 19-Jährige wird jedoch weder in der Lage sein, noch ein mögliches Finale zu spielen, und sein Verein lässt ihn nicht gehen.

Bouabré ist eines der wenigen jungen europäischen Talente, die nach Saudi-Arabien gehen. Nachdem er für die junge Mannschaft von Monaco gespielt hatte, wechselte der französische Mittelfeldspieler, der seit seinem 15. Lebensjahr für Frankreich spielt, im Sommer zum saudischen Pro-League-Klub Neom. Und jetzt wollen sie ihn zurück.

Bouabré spielte nur das Achtelfinale und das Viertelfinale, weil es mit der FIFA-Länderspielpause zusammenfiel. Aber jetzt ist es vorbei, und der saudische Klub hat das Recht, den Spieler zur Rückkehr in die Saudi Pro League zu zwingen. Damit steht die französische U-20-Nationalmannschaft ohne einen ihrer Schlüsselspieler da.

Der Cheftrainer der U-20-Nationalmannschaft, Bernard Diomède, sagte: "Es ist frustrierend für den Spieler, der sein Abenteuer mit uns nicht fortsetzen und dieses großartige Spiel gegen Marokko mit seinen Freunden spielen kann. Es ist auch frustrierend für den Trainerstab und seine Teamkollegen. Es ist eine Schande, wenn man bedenkt, dass ein paar Stunden vergangen sind, dass er nach dem Halbfinale für das Spiel am Sonntag gegen seinen Klub hätte gehen können."