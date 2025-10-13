Wer steht im Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft?

HQ

Bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile hat sich die Runde der letzten Vier qualifiziert. Am Wochenende sind Spanien, Mexiko, die USA und Norwegen im Viertelfinale ausgeschieden. Vier Nationen sind noch bei der Weltmeisterschaft für Spieler unter 20 Jahren dabei, bei der einige der vielversprechenden Generationen von morgen ihre Länderspielstarts erhalten.

Das Halbfinale findet am Mittwochabend statt. Marokko, Frankreich, Argentinien und Kolumbien sind die besten Mannschaften des Wettbewerbs:



Marokko - Frankreich: Mittwoch, 15. Oktober, 22:00 Uhr MEZ, 21:00 Uhr MEZ



Argentinien - Kolumbien: Donnerstag, 16. Oktober, 01:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr MEZ



Argentinien, wo Leo Messi 2005 die Trophäe gewann, die damals noch als FIFA-Junioren-Weltmeisterschaft bekannt war, hat die Trophäe am häufigsten gewonnen. Von den letzten vier Teams, die sich neu gebildet haben, war jedoch keines Finalist der letzten vier Ausgaben. Uruguay, die Ukraine, England, Serbien und Frankreich sind die letzten fünf Sieger bei der alle zwei Jahre stattfindenden U-20-Weltmeisterschaft, was zeigt, wie unberechenbar dieses Turnier ist.

So kann man die FIFA U-20-Weltmeisterschaft sehen

Die U20-Weltmeisterschaft wird über die FIFA+-Plattform überall kostenlos übertragen. Interessierst du dich für die U-20-Weltmeisterschaft?