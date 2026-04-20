Dragon Ball: Sparking! Zero enthüllt einen neuen Super Limit Breaking Neo DLC, der diesen Sommer erscheint

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Dragon Ball: Sparking! Zero hat bereits viele Charaktere, aber Anfang des Jahres haben uns Spike Chunsoft und Bandai Namco mitgeteilt, dass der Kader mit neuen DLCs noch weiter wachsen wird. Jetzt haben wir einen ausführlicheren Trailer, der weitere der neuen Features zeigt, darunter Einblicke in Level, Super-Moves, Spielmodi und mehr.

Im Trailer sehen wir, dass Charaktere aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Dragon Ball alle ins Spiel aufgenommen werden, da Spike Chunsoft im Rahmen des neuen Super Limit Breaking Neo DLC 30 weitere Kämpfer bringt. Es fügt außerdem ein neues Kampfsystem hinzu, das für alle Spieler kostenlos sein wird, wenn der kostenpflichtige DLC erscheint.

Dragon Ball: Sparking! Zero hat sicherlich seine Probleme, besonders als kompetitiver Kämpfer, aber es macht Spielern, die das Gefühl haben wollen, in einem richtigen Dragon Ball-ähnlichen Kampf viel Spaß zu haben. Glücklicherweise wird es nicht das einzige Erlebnis sein, das bald angeboten wird, denn nächstes Jahr erscheint auch das neue Dragon Ball Xenoverse 3.