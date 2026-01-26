Dragon Ball: Sparking! Zero bestätigt neue Charaktere, Stufen und mehr im DLC-Trailer

HQ

Dragon Ball: Sparking! Zero hat vielleicht die erste DLC-Runde abgeschlossen, die sich hauptsächlich auf die Daima-Reihe konzentriert, aber Fans des Spiels und des Animes wissen, dass es noch viele Charaktere im Kader gibt.

Das wird sich bald ändern, denn der untenstehende Trailer zeigt weitere DLCs, die zu Dragon Ball: Sparking! Zero kommen, und es scheint, als würde sich Spike Chunsoft diesmal nicht auf eine Serie oder einen Film beschränken. Im Teaser bekommen wir einen Einblick in Super Saiyajin Bardock, Super 17 und Kami, wie sie den Kampf zu den bereits bestehenden Charakteren des Kaders bringen. Behalte die Augen offen, und du wirst unterwegs noch mehr Kämpfer entdecken.

Neue Super-Moves kommen für bestehende Charaktere heraus, und wir werden auch neue Kostüme, einen neuen Modus und neue Stages sehen. Neue Stages fordern die Fans schon lange, und obwohl das Daima-DLC uns einen neuen Bereich gegeben hat, sollte das hier den Kampf auffrischen.