Dragon Ball Xenoverse 3 wird mit einer geplanten Veröffentlichung im Jahr 2027 angekündigt

Geduld zahlt sich oft in der Spielwelt aus. Irgendwann werden die Titel, nach denen wir uns gesehnt haben, erscheinen, auch wenn wir leider manchmal unverhältnismäßig lange darauf warten müssen. Eine Spieleserie, die wir seit zehn Jahren nicht mehr gesehen haben, ist Dragon Ball Xenoverse, das von den Fans sehr gut ankam wegen seiner Mischung aus Kämpfen und vollwertigen RPG-Elementen, die zusammen den Anime perfekt nachbildeten.

Am Sonntagabend nutzte Bandai Namco die Gelegenheit, bekannt zu geben, dass sie die Serie mit Dragon Ball Xenoverse 3 erneut auffrischen. Dimps übernimmt erneut die Entwicklung, und das Spiel soll 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheinen. Den ersten Trailer findest du unten.

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Das Warten darauf wird übrigens nicht ganz so zermürbend sein, wie man befürchten könnte, denn Bandai Namco hat mit der Unterstützung von Dragon Ball Xenoverse 2 einen unglaublich guten Job gemacht, und Tatsache ist, dass die geplante letzte Erweiterung – Future Saga Chapter 4 – diesen Sommer erscheinen soll (satte zehn Jahre nach ihrer Veröffentlichung 2016). Wenn das dritte Spiel genauso beliebt wird und die gleiche unglaubliche Unterstützung erhält, sollte die Dragon Ball-Community für die kommenden Jahre gut versorgt sein.