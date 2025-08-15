Drag x Drive ist auf Nintendo Switch 2 erschienen und Basketball wird nie mehr dasselbe sein

HQ

Wir alle wissen, dass Nintendo die Angewohnheit hat, neue und seltsame Dinge auszuprobieren. Und das haben sie wieder einmal getan.

Drag x Drive wurde am 14. August 2025 veröffentlicht und die Idee ist, mit Rollstühlen auf einem futuristischen Spielfeld Basketball zu spielen. Teamarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist ziemlich klar, dass die Entwickler ein Spiel wie Rocket League von Psyonix im Kopf hatten. Aber da Rocket League so ein großartiges Spiel ist, macht es uns nichts aus, uns von einem solchen Spiel inspirieren zu lassen.

