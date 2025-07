Donkey Kong Bananza: Alle Bananen in Planet Core

HQ

Bevor wir beginnen, eine Erinnerung daran, dass dies ein Leitfaden ist, der ausschließlich einem einzelnen Layer gewidmet ist, wie die "Welten" von Donkey Kong Bananza genannt werden. Wenn Sie allgemeine Tipps und Tricks zum Finden von Bananen oder einen Hub für den Zugriff auf alle Guides für alle Layers wünschen, schauen Sie sich Donkey Kong Bananza an: Leitfaden zum Sammeln aller 777 Banandium-Edelsteine.

Denken Sie auch daran, dass der Name jeder Banane in der Liste unten Ihnen bereits einen Hinweis darauf gibt, wie Sie sie bekommen, und dann können Sie Ihre Karte mit unserer vergleichen, um herauszufinden, welche Ihnen fehlen. Wenn Sie eines vermissen, teilen Sie uns die Nummer in den Kommentaren mit und wir sagen Ihnen, wie Sie es bekommen können.

Zum Schluss noch das letzte Layer, das Ziel deiner gesamten Reise: der Kern des Planeten. Hier können wir ohne Einschränkungen darüber sprechen. Schluss mit Spoilern, denn wenn du es bis hierher geschafft hast, kennst du bereits die Wahrheit. Die brillante Enthüllung, die das Spiel von Anfang an meisterhaft direkt vor der Nase versteckt hatte, als wäre es The Sixth Sense. Dass Void nicht der wahre Bösewicht des Spiels war, dass das, was auf den ersten Blick wie die Banandium-Ader aussah und deren goldene Hemisphärenform verdächtig vertraut aussah... war der Bauch von King K. Rool! Dass dein Erzfeind schlummerte und nun, da du ihn erweckt hast, hinter dem wirklichen Banandium Vein im Zentrum des Planeten her ist. Dass mit seinem Erwachen der Kremling auch ihre Maske abnimmt - dass alle Grunzfeinde, denen du gegenübergestanden hast, Skelette der langjährigen Kreml-Feinde waren und du es nicht bemerkt hast! Dass das bernsteinfarbene Insekt in Ihrer Fossiliensammlung die ganze Zeit über ein Spoiler war.

Laufen Sie nach King K. Rool, aber lassen Sie keine einzige Banane in den 10 Unterschichten zurück, die den letzten Abschnitt bis zum Heart of Gold...

Werbung:

Wir brechen thouuuugh runter, runter zum (Planet) Coooore, kein Halten mehr, nicht mehr!

Alle Bananen im Planet Core und wo man sie findet

Insgesamt: 23 Bananen

Unterschicht SL1600: Bananen 1-3

Unterschicht SL1601: Bananen 4-7

Unterschicht SL1602: Bananen 8

Unterschicht SL1603: Bananen 9 und 10

Unterschicht SL1604: Bananen 11 und 12

Unterschicht SL1605: Bananen 13 und 14

Unterschicht SL1606: Bananen 15-17

Unterschicht SL1607: Bananen 18 und 19

Unterschicht SL1609: Bananen 20-23



Sieg über Void Kong!

Ein Blick auf den König

Im Bauch von K. Rool

Schweben über der Festung Fractone

Shifty Smash: Einatmen und Zerstören

Planet Core Smashin' Stats

Planet Core Chip-Börse

Den Schotter-Spießrutenlauf überlebt

Hinter dem Goo gekappt

Die Switcheroo-Verfolgungsjagd

Korner der Krevasse

Den Weg aufbrechen

Das letzte Gefecht der Kremler Krew

Gestampfter Stompenclomper! Wieder!

Planet Core Quiz Meister

Shifty Smash: Skyward Smashing

Fractone Cradle Climb

Turf Surf Boxenstopp

Turf Surf Ziellinie

Crankys Planeten-Kern-Tirade

Gerockter König K. Rool!

Auf halbem Weg durch den Harmoneel

Ende des Harmoneels



Werbung: