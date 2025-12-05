HQ

US-Präsident Donald Trump hat den allerersten FIFA-Friedenspreis gewonnen. Der Preis wurde erst vor einem Monat bekannt gegeben, um "Personen zu belohnen, die außergewöhnliche und außergewöhnliche Maßnahmen für den Frieden ergriffen haben", und obwohl der Gewinner zuvor nicht bekannt gegeben worden war, bestand kaum Zweifel daran, dass Donald Trump die Auszeichnung als Trostpreis für den Verlust des Nobelpreises erhalten würde.

Nach einem Video, das Trumps Maßnahmen zur Förderung des Weltfriedens hervorhob, erhielt Trump die Auszeichnung vom FIFA-Präsidenten Gianni Infantino und sagte, es sei "wirklich eine der großen Ehrungen meines Lebens."

"Wir haben Millionen von Leben gerettet, im Kongo zum Beispiel starben 10 Millionen, sie steuerten sehr schnell auf 10 Millionen zu. Auch mit Indien und Pakistan haben wir Kriege kurz vor Beginn gestoppt", sagte Trump, der die Auszeichnung erhielt, nachdem er "Bemühungen zur Vermittlung von Waffenstillständen und zur Förderung diplomatischer Beteiligung" unterstützt hatte.

"Gianni hat einen unglaublichen Job gemacht, du hast einen neuen Rekord beim Ticketverkauf aufgestellt. Es ist eine schöne Hommage an dich und das Fußballspiel, oder wie wir es nennen, Fußball. Es geht über die Zahlen hinaus, die wir für möglich gehalten hätten", fügte Trump hinzu.

Die Auszeichnung wurde während der großen Veranstaltung in Washington DC verliehen, bei der die Bestandteile der 12 Gruppen bekannt gegeben wurden.