FIFA kündigt neuen "FIFA-Friedenspreis" an, der am Tag der WM-Auslosung verliehen wird

Die FIFA hat die Schaffung eines neuen jährlichen Preises mit dem Namen "FIFA-Friedenspreis" angekündigt, mit dem "Personen ausgezeichnet werden, die außergewöhnliche und außergewöhnliche Aktionen für den Frieden geleistet haben", wie FIFA-Präsident Gianni Infantino diese Woche bekannt gab. Er wird im Rahmen der Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 verliehen, die am 5. Dezember in Washington DC stattfindet.

"In einer zunehmend unruhigen und gespaltenen Welt ist es von grundlegender Bedeutung, den herausragenden Beitrag derjenigen anzuerkennen, die hart daran arbeiten, Konflikte zu beenden und die Menschen im Geiste des Friedens zusammenzubringen", sagte Infantino. "Der Fussball steht für Frieden, und im Namen der gesamten globalen Fussballgemeinschaft wird dieFIFA Peace Prize - Football Unites the World die enormen Anstrengungen derjenigen anerkennen, die Menschen vereinen und künftigen Generationen Hoffnung bringen."

Es wurde nicht bekannt gegeben, wer diese Auszeichnung erhalten wird, die auffällig ist, nachdem Donald Trump den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat, der in der gleichen Woche wie der Gaza-Friedensgipfel 2025 verliehen wurde, auf dem der fragile Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas unterzeichnet wurde. Zusammen mit vielen Staats- und Regierungschefs lud Trump Infantino ein, mit dem er seit der Ankündigung der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada sowie der Klub-Weltmeisterschaft in den USA im vergangenen Sommer eine enge Beziehung zu teilen scheint.

Die Zusammenarbeit der FIFA mit Donald Trump wurde im vergangenen Monat ausgeweitet, als Donalds Tochter Ivanka Trump in den Vorstand eines 100-Millionen-Dollar-Bildungsprojekts berufen wurde, wie The Guardian berichtete. Es wurde teilweise durch den Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 finanziert, der so teuer war wie nie zuvor, was den Widerstand des kürzlich gewählten Bürgermeisters von New York City, Zhoran Mamdani, hervorrief.