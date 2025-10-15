HQ

Wir haben gerade die Neuigkeiten bekommen. Venezuela hat die Schließung seiner Botschaften in Norwegen und Australien angekündigt, was die Regierung als "strategische Neuzuweisung von Ressourcen" bezeichnete. Der Schritt kommt kurz nachdem die Oppositionsführerin María Corina Machado den Friedensnobelpreis erhalten hat, was neue Spannungen mit westlichen Regierungen auslöste. Während Norwegen sein Bedauern über die Entscheidung zum Ausdruck brachte und seinen Wunsch betonte, die Kommunikation offen zu halten, sagte Caracas, dass es stattdessen die Beziehungen zu afrikanischen Partnern stärken und neue Botschaften in Burkina Faso und Simbabwe planen werde. Die Ankündigung unterstreicht die wachsende Annäherung Venezuelas an Nationen, die dem westlichen Einfluss kritisch gegenüberstehen, und markiert einen weiteren Wandel in seiner diplomatischen Landschaft. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Los!