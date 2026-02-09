Donald Trump kritisiert Bad Bunnys Super-Bowl-Auftritt, eine "Beleidigung der Größe Amerikas"

HQ

Bad Bunny trat während der Halbzeit beim LX Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots auf. Zum ersten Mal seit 60 Jahren Super Bowl fand die Halbzeitshow vollständig auf Spanisch statt, als der Puertoricaner seine größten Hits mit einer klaren Botschaft der Einheit jenseits der Vereinigten Staaten aufführte, mit dem Titel "God bless America", wobei Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Bolivien, Peru, Ecuador, Brasilien sowie die USA und Kanada genannt wurden.

Bad Bunny, dessen richtiger Name Benito Antonio Martínez Ocasio ist, gewann kürzlich den Preis für das Album des Jahres beim Grammy. Lady Gaga, die eine Reggaeton-Version von Die With a Smile performte, und der ebenfalls puerto-ricanische Ricky Martin traten als Gaststars in einer Performance auf, die sogar eine echte Hochzeit beinhaltete.

Eine Person, der seine Leistung überhaupt nicht gefiel, war Donald Trump, der – anders als im Vorjahr – nicht im Stadion in Santa Clara anwesend war. Er hielt sich bei seinem Truth Social-Account nicht zurück und sagte, Bad Bunnys Leistung sei "absolut schrecklich, eine der schlechtesten ÜBERHAUPT!", "eine Beleidigung der Größe Amerikas" und dass es "nicht unsere Maßstäbe von Erfolg, Kreativität oder Exzellenz repräsentiert".

"Niemand versteht ein Wort von dem, was dieser Typ sagt, und das Tanzen ist widerlich, besonders für kleine Kinder, die aus den gesamten USA und der ganzen Welt zuschauen", sagte Trump über den Bad Bunny-Auftritt beim Super Bowl.