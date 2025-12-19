Donald Trump kündigt 'Patriot Games' mit einem Mann und einer Frau an, und die Leute vergleichen es mit den Hungerspielen

HQ

US-Präsident Donald Trump hat für Aufsehen gesorgt und zahlreiche Memes ausgelöst, als er die allererste Ausgabe der "Patriot Games" ankündigte – eine viertägige Veranstaltung mit zwei Highschool-Athleten, einem Mann und einer Frau aus jedem der 50 Bundesstaaten.

Es gibt nicht viele Informationen über die Veranstaltung, die im Herbst 2026 stattfinden soll und vier Tage dauern wird. Trump versprach jedoch in einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, dass "es keine Männer im Frauensport geben wird", eine Erinnerung an das Verbot seiner Regierung für trans Frauen, am Frauensport teilzunehmen, eine Exekutivverordnung, die er im Februar dieses Jahres kurz nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus unterzeichnete.

Sofort reagierte das Internet mit Memes, die die Patriot Games mit den Hunger Games vergleichen, der Buch- und Filmreihe, in der jeweils ein Junge und ein Mädchen aus jedem der Bezirke ausgewählt werden, um in einer Reihe von Kämpfen bis zum Tod zu spielen.

Die Patriot Games werden eines der Ereignisse sein, die das 250-jährige Jubiläum der Gründung des Landes feiern. Weitere Veranstaltungen sind eine "Great American State Fair" mit Ausstellungen aus allen Bundesstaaten und die UFC-Veranstaltung im Weißen Haus am 14. Juni.