Djokovic und Zverev bereits aus Indian Wells raus

HQ

Indian Wells sorgt bereits für große Überraschungen, zwei der besten Tennisspieler, Alexander Zverev und Novak Djokovic, schieden in ihren ersten Spielen in Indian Wells aus. Als der Bracket bekannt gegeben wurde, war nur zwei Monate nach den Australian Open ein Viertelfinale zwischen Djokovic und Alcaraz am Horizont zu sehen, aber das wird nicht mehr der Fall sein.

Djokovic, der Indian Wells fünfmal gewonnen hat, verlor gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp, der in der ATP-Rangliste auf Platz 85 steht. Djokovic machte zu viele Fehler (37 unerzwungene Fehler) und sagte: "Hin und wieder habe ich ein paar gute Turniere, aber meistens ist es wirklich eine Herausforderung. Ich habe gekämpft, auf dem gewünschten Niveau zu spielen" (via ATP) und der 37-Jährige gab zu, dass "nichts dich auf diesen Moment vorbereiten kann".

Djokovic hat seit 2023 viel zu kämpfen, wobei die Goldmedaille in Paris 2024 der einzige Lichtblick der letzten 16 Monate war, in denen er im Januarim australischen Halbfinale ausschied und nun zum ersten Mal seit 2018 drei Spiele in Folge verloren hat.

Währenddessen verlor der deutsche Spieler Alexander Zverev gegen Tallon Griekspoor. Bei diesem Tempo könnte er den 2. Platz an Carlos Alcaraz verlieren, der Quentin Halys besiegte und ohne Djokovic einen klareren Weg zum Triple bei den kalifornischen Masters 1000 hat.

Ebenfalls in der Runde der letzten 64 schaltete Jack Draper die junge brasilianische Sensation Joao Fonseca aus und die Nummer 4 der Welt, Taylor Fritz, rückte durch einen Sieg über Matteo Gigante auf.