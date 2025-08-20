Diogo Moreira gibt nächstes Jahr sein Debüt in der MotoGP: „Ich zeige gute Leistungen, die Nationalität spielt keine Rolle"

HQ

Diogo Moreira, 21 Jahre alt, wird nächstes Jahr sein MotoGP-Debüt für Honda geben und ist aus der Moto2 aufgestiegen, wo er mit dem Italtrans-Team Dritter ist. Motorsport gibt bekannt, dass der Deal in den kommenden Tagen abgeschlossen wird und dass er den thailändischen Fahrer Somkiat Chantra ersetzen wird, der verletzungsbedingt pausieren musste.

Dieser Schritt ist mehr als nur ein einfacher Fahrerwechsel, denn der Ausstieg von Chantra wird sich auf die Sponsoren von Honda auswirken: Der japanische Mineralölkonzern Idemitsu wird zu Ende gehen. Die Präsenz eines südamerikanischen Fahrers könnte jedoch neue kommerzielle Möglichkeiten mit sich bringen und wird sicherlich das Interesse an dem Motorradwettbewerb erhöhen, der kürzlich von den F1-Eigentümern Liberty Media in Brasilien übernommen wurde.

Vor Honda war Moreira mit Yamaha in Verbindung gebracht. Er hat bereits Verbindungen zur brasilianischen Niederlassung von Yamaha, einem "praktischen Arrangement", in Diogos Welten, wo Yamaha ihm Motorräder für das Training leiht und er sie dann am Ende der Saison zurückgibt. Aber am Ende schaltete sich Honda ein.

Am Sonntag nach seinem Moto2-Sieg in Österreich sagte Moreira: "Wenn ich in die MotoGP aufsteige, dann deshalb, weil ich eine gute Leistung zeige. [Meine Nationalität] spielt keine Rolle. Es wird daran liegen, dass ich am Gashebel drehe, nicht an der [brasilianischen] Flagge."