Die Zone wird erweitert: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommt auf PS5

GSC Game World feilt weiter und liefert neue Inhalte und Verbesserungen für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl im Jahr 2025. Die geplante Roadmap bleibt in Kraft, und es scheint, dass die Änderung der Richtlinien von Microsofts roten Linien sowohl dem ukrainischen Studio als auch den PlayStation-Spielern zugute kommen wird, die kürzlich in den Genuss der remasterten Originaltrilogie kommen konnten. Und die gute Nachricht hört hier nicht auf.

Der offizielle S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-Account auf X hat gerade angekündigt, dass er für PS5 erscheinen wird. Tatsächlich gibt es bereits eine PlayStation Store-Seite für S.T.A.L.K.E.R. 2, obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum feststeht.

Gehörst du zu denen, die auf diese Ankündigung gewartet haben, um endlich den Sprung in die Zone zu wagen?