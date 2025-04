GSC Game World bestätigt geplante S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Änderungen für Q2 2025

HQ

Entwickler GSC Game World arbeitet seit seiner Einführung Ende 2024 rund um die Uhr daran, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl stetig zu verbessern. Der Start wurde durch verschiedene Performance-Probleme und Bugs behindert, aber viele haben diese übersehen und dem Studio ein wenig Spielraum gegeben, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten es in den letzten Jahren aufgrund des anhaltenden Konflikts in seinem Heimatland Ukraine zu kämpfen hatte. Das hat GSC Game World nicht davon abgehalten, das Spiel verbessern zu wollen, und genau das können wir im zweiten Quartal 2025 erwarten.

Im Sinne der Transparenz hat der Entwickler nun verraten, was er in den nächsten Monaten im Spiel anpassen will. Wir können A-Life und KI-Updates, Mutantenbeute, Unterstützung für das Breitbild-Seitenverhältnis, neue Waffen, Vergrößerung des Versteckfensters, Beta-Mod-SDK-Kits und sogar ein "Next-Gen"- Update für S.T.A.L.K.E.R. Original Trilogy erwarten. Dies kommt natürlich zu verschiedenen Stabilisierungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen hinzu.

Die vollständige Liste der geplanten Änderungen ist unten zu sehen, wobei GSC Game World die endgültigen Pläne für das Spiel wie folgt erklärt:

"Die Zone entwickelt sich weiter und wird dies auch weiterhin tun. Im Laufe des Jahres werden wir Updates und Hotfixes veröffentlichen, die das Spiel in jeder Hinsicht verbessern sollen. Mit der richtigen Planung, doppelten Tests (interne und geschlossene Beta für große Updates) aller Funktionen und Fehlerbehebungen und eurem Feedback wird S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl das Spiel werden, das wir uns vorgestellt haben - und ihr verdient habt."