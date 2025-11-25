Die Zeichentrickserie basierend auf Diego Maradona wurde am fünften Todestag angekündigt

HQ

Diego Armando Maradona starb am 25. November 2020: Heute ist der fünfte Todestag eines der größten Fußballer aller Zeiten, und an diesem Tag... eine Zeichentrickserie über das Leben von Maradona wurde angekündigt. Es wird in Indien produziert und wird von Maradonas Schwestern unterstützt.

Die Serie wurde von Variety angekündigt: Sie befindet sich in der frühen Entwicklung bei Reliance Animation in Mumbai, einer Abteilung von Reliance Entertainment, einem indischen Medienunternehmen, das Dutzende Filme in Indien und auch in den USA produziert hat, darunter Oscar-prämierte Filme wie Green Book, 1917 oder die meisten von Spielbergs Filmen seit War Horse im Jahr 2011.

Die Serie, die für Streaming- und Fernsehplattformen produziert wurde (noch nicht verkauft wird), "wird Schlüsselmomente in Maradonas Karriere, seine persönlichen Kämpfe und seinen kulturellen Einfluss sowohl auf als auch neben dem Spielfeld erforschen", nachdem sie das Eigentum an Maradona gesichert hat, das von Sattvica SA gehalten wird, einer Firma, die gegründet wurde, um Maradonas Namen zu vermarkten.

Rita Maradona, die Sattvica vertritt, sagte: "Wir, Diegos Schwestern, sind sehr glücklich und stolz auf dieses neue Projekt mit einer so renommierten Firma wie Reliance, mit der wir das Kinderpublikum erreichen und allen Kindern der Welt unseren Bruder näherkommen lassen wollen."

