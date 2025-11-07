Die Weltmeisterschaft zu gewinnen ist für Ronaldo kein Traum, da es ihn nicht als den besseren Fußballer "definieren" wird

HQ

Cristiano Ronaldo gab dem britischen Journalisten Piers Morgan "sein persönlichstes Interview aller Zeiten", das diese Woche in zwei Teilen veröffentlicht wurde. Im zweiten Teil, am Donnerstag, spricht Ronaldo über seine Ambitionen, die Weltmeisterschaft zu gewinnen... oder deren Fehlen.

"Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Die Weltmeisterschaft gewinnen? Es ist kein Traum. Der Sieg wird meine Position im Fußball nicht ändern", sagte er zu einem überraschten Morgan, wo er seinen Fall erklärte: Er glaubt nicht, dass er als besserer Spieler definiert wird, wenn er die Weltmeisterschaft gewinnt oder nicht. "Wenn du antrittst, willst du gewinnen. Wir haben mit Portugal drei Titel gewonnen. Ich bin dankbar, glücklich. Wir werden kämpfen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber die Besten zu sein, nur weil wir sie gewinnen? Sechs, sieben Spiele, denkst du, das ist fair?"

Diese Worte werden sicherlich von Ronaldos Kritikern (oder Messis Fans) verwendet werden, denn die historische Rivalität zwischen den beiden nahm 2022 eine Wendung, als Messi endlich die Weltmeisterschaft für Argentinien gewann, die letzte große Trophäe, die ihm fehlte. Ronaldo (und Messi) werden wahrscheinlich die einzigen beiden Fußballer sein, die von 2006 bis 2026 an sechs Ausgaben der Weltmeisterschaft teilgenommen haben.

Ronaldo fügte etwas ganz Stimmiges hinzu, dass Argentinien bereits vor Messi zwei Weltmeisterschaften gewonnen hatte, aber Portugal - sicherlich ein viel kleineres Land - "eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, wäre historisch". Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, wie Ronaldo als bester Fußballer aller Zeiten wahrgenommen werden möchte... und er will nicht alles auf das riskante Risiko setzen, eine (und seine letzte) Weltmeisterschaft zu gewinnen. Stimmen Sie ihm zu?