Die Vereinigten Staaten beginnen mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 mit der Installation elektronischer Gates am Flughafen

Die Flughäfen der Vereinigten Staaten investieren in neue biometrische elektronische Gates, um den Eintritt ausländischer Besucher in das Land mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 zu beschleunigen. Am 26. August war der Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, der am meisten frequentierte internationale Flughafen des Landes, der erste, der diese automatischen Kontrollen installierte, die es Reisenden ermöglichen, ihren Reisepass und ihre Identität zu überprüfen, ohne dass ein Betreiber erforderlich ist.

CLEAR, das Unternehmen, das mit der Implementierung dieser elektronischen Gates beauftragt ist, sagte, dass die Weltmeisterschaft 2026 einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit war, diese Art von Gates zu installieren, die sich auf andere Flughäfen des Landes erstrecken werden, beginnend mit den internationalen Flughäfen in Washington DC und Seattle, wie EFE berichtete.

Diese Art von Türen wirft jedoch einige Datenschutzbedenken auf, da sie persönliche Informationen wie Name, Geburtsdatum, Nationalität, Passnummer, Foto und biometrische Daten aus Gesichtsscans oder Fingerabdrücken sammeln, die über ein privates Unternehmen, Clear, laufen.

Die Vereinigten Staaten rechnen mit einem großen Besucheranstieg für die Weltmeisterschaft (die gemeinsam von den USA neben Mexiko und Kanada ausgerichtet wird), aber auch für die Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen des Landes sowie für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles im Jahr 2028. Das Fußballturnier und die nächsten Olympischen Spiele werden unter der Regierung von Donald Trump stattfinden, mit Bedenken über die strenge Einwanderungspolitik und mit der Befürchtung, dass selbst Sportler aus einigen Ländern mit der aktuellen Politik nicht einreisen dürfen.