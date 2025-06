Demokraten hispanischer und lateinamerikanischer Abstammung stellen Trumps Fähigkeit in Frage, während der Weltmeisterschaft Gastfreundschaft, Zugänglichkeit und Sicherheit zu bieten

HQ

Obwohl die Klub-Weltmeisterschaft in den USA ohne größere Zwischenfälle (auch ohne großes Interesse) begonnen hat, gibt es immer noch Bedenken darüber, was im nächsten Jahr passieren wird, wenn die viel beliebtere Weltmeisterschaft beginnt, die sowohl in den USA als auch in Mexiko und Kanada stattfindet, angesichts der strikten Anti-Immigranten-Politik von Donald Trump und der Razzien in Städten wie Los Angeles. die eine riesige Reihe von Protesten im ganzen Land ausgelöst haben, die von der Nationalgarde und den Marines mit brutaler Gewalt beantwortet wurden.

Diese Woche hat der Congressional Hispanic Caucus, der von Demokraten hispanischer und lateinamerikanischer Abstammung gebildet wurde, einen Brief an Donald Trump und Kristi Noem, die Ministerin für Heimatschutz, geschickt, in dem er davor warnt, dass die Einwanderungs- und Sicherheitspolitik der Regierung "eine ernsthafte Bedrohung für den Erfolg, die öffentliche Sicherheit und die internationale Wahrnehmung darstellt", unterzeichnet von Kongressabgeordneten und -frauen wie Alexandria Ocasio-Cortez, Maxwell Frost, Greg Casar und Alex Padilla, dem Senator, der von Noem gewaltsam von einer Pressekonferenz entfernt wurde.

"Da die Vereinigten Staaten bereit sind, das größte Sportereignis der Welt auszurichten, das voraussichtlich mehr als sechs Millionen internationale Besucher anziehen wird, fordert der CHC von der Regierung Klarheit und Rechenschaftspflicht darüber, wie sie die Verantwortung der Vereinigten Staaten als globaler Gastgeber erfüllen will", fügten sie hinzu (via EFE).

Sie befürworten die Austragung der Weltmeisterschaft 2026 in den USA und loben die wirtschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten, die sie bietet, sind aber der Meinung, dass die Regierung "nicht bereit ist, die Gastfreundschaft, Zugänglichkeit und Sicherheit zu bieten, die Millionen internationaler Fans und Teilnehmer verdienen.". Die USA verbieten die Einreise von Bürgern aus 12 Ländern und schränken die Einreise anderer Länder wie Kuba und Venezuela teilweise ein.