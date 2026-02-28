Die USA und Israel starten Angriffe auf den Iran, Trump fordert einen Regimewechsel, kündigt "große Kampfoperationen" an.

HQ

Nach Wochen der Unsicherheit haben die Vereinigten Staaten und Israel am frühen Samstag gemeinsame Militärschläge gegen den Iran gestartet, wobei US-Präsident Donald Trump den Beginn von "großen Kampfoperationen" verkündet und die Iraner auffordert, sich gegen ihre Regierung zu erheben. Explosionen wurden im gesamten Zentrum Teherans gemeldet, auch in der Nähe von Büros, die mit dem Obersten Führer Ali Khamenei verbunden sind.

Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel und US-Militärbasen im Nahen Osten. Explosionen waren in Israel, Bahrain (Heimat der US Fifth Fleet) sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Saudi-Arabien zu hören. Sowohl Iran als auch Israel schlossen ihren Luftraum.

Trump bezeichnete den Angriff als präventiv und forderte die iranischen Streitkräfte zur Kapitulation auf, indem er "Immunität" oder eine Warnung vor "sicherem Tod" anbot. Israelische Beamte wiederholten die Forderungen nach einem Regimewechsel und wandten sich direkt an die Iraner in den sozialen Medien.

Die iranischen Behörden erklärten, sie bereiten eine "vernichtende Vergeltung" vor und warnten, dass keine Ziele tabu seien. Staatsmedien berichteten, Präsident Masoud Pezeshkian sei in Sicherheit, während mehrere Raketeneinschläge in Teheran aufgezeichnet wurden.

Die Eskalation folgt auf wochenlange erhöhte Spannungen und einen US-Militäraufbau in der Region, was die Befürchtung eines größeren Nahost-Konflikts schürt...

