Trump schickt Kampfjets, um im Iran "die Tür einzutreten"

Die Vereinigten Staaten haben mehr als 50 Kampfjets in Richtung Nahen Osten verlegt, um eine große Machtdemonstration zu zeigen, die laut Analysten die Grundlage für Angriffe auf den Iran legen könnte. Der von Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz umfasst F-35- und F-16-Flugzeuge sowie Luft-Luft-Betankungsflugzeuge, während zwei Trägerkampfgruppen (unter der Führung der USS Gerald R. Ford und der USS Abraham Lincoln) in der Region operieren.

Militärexperten sagen, dass die schnellen Jets wahrscheinlich dazu dienen würden, iranische Luftabwehrsysteme zu unterdrücken und so im Falle einer anhaltenden Kampagne den Weg für schwerere Bomber wie B-2-Tarnkappenflugzeuge freizumachen. Eine Quelle der US-Regierung sagte Axios, es bestehe eine "90-prozentige Chance" kinetischer Aktion in den kommenden Wochen, obwohl unklar bleibt, ob der Aufbau als Druckmittel in den Nuklearverhandlungen oder als Vorbereitung auf direkte Angriffe gedacht ist.

USS Gerald R. Ford // Shutterstock

Der Anstieg folgt auf erneute diplomatische Gespräche in Genf über Teherans Atomprogramm, obwohl Iran die regionalen Spannungen verschärft hat, darunter die gemeldete Schließung der Straße von Hormus und geplante Marineübungen mit Russland. US-Vizepräsident JD Vance sagte, Teheran habe Washingtons "rote Linien" nicht anerkannt.

Analysten sagen, dass das Ausmaß der Stationierung es den USA ermöglichen würde, auf Befehl täglich Hunderte von Lufteinsätzen pro Tag über Wochen durchzuführen, während gleichzeitig die Raketenabwehr in Erwartung einer möglichen iranischen Vergeltung gegen amerikanische Ressourcen oder Verbündete im Golf verstärkt wird...