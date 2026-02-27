Die US-Iran-Nukleargespräche enden ohne Abkommen, deuten aber auf mögliche Fortschritte hin

HQ

Die Vereinigten Staaten und Iran schlossen am Donnerstag in Genf indirekte Gespräche über das Teheraner Atomprogramm ab, ohne eine Einigung zu erzielen, obwohl Beamte andeuteten, Fortschritte seien erzielt worden. Mediator Oman berichtete während der Sitzungen von "bedeutenden Fortschritten", zu denen auch der iranische Außenminister Abbas Araqchi sowie die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner gehörten.

Der omanische Außenminister Sayyid Badr Albusaidi bestätigte, dass die technischen Gespräche nächste Woche in Wien wieder aufgenommen werden und er plant, den US-Vizepräsidenten JD Vance in Washington zu treffen. Während Iran seine Bereitschaft zu Zugeständnissen signalisierte, betonte Washington, dass die Sanktionslockerung von erheblichen iranischen Verpflichtungen abhängen würde.

US-Iran-Nukleargespräche // Shutterstock

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer verstärkten US-Militärpräsenz in der Region statt und anhaltenden Bedenken hinsichtlich Irans ballistischem Raketenprogramm und angeblicher Unterstützung bewaffneter Gruppen. US-Präsident Donald Trump warnte vor "wirklich schlimmen Dingen", falls nicht bald eine Einigung erzielt wird, während iranische Führungskräfte bekräftigten, dass Massenvernichtungswaffen nach ihren religiösen Erlassen weiterhin verboten sind.

Beide Seiten präsentierten die Gespräche als "intensiv und ernst", obwohl zentrale Fragen ungelöst bleiben, sodass die Aussicht auf Diplomatie ungewiss bleibt, da die Spannungen im Nahen Osten weiterhin bestehen...