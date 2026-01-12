Die ukrainische Spielerin Marta Kostyk weigert sich, Sabalenka beim Finale in Brisbane zu begrüßen: "Es gibt Tausende ohne Licht und warmes Wasser"

HQ

Aryna Sabalenka gewann das erste WTA-Turnier des Jahres, das Brisbane International, und besiegte Marta Kostyuk mit 6:4, 6:3 in 1 Stunde und 17 Minuten. Sabalenka verteidigt die Krone vom Vorjahr und bleibt mit 10.999 Punkten an der Spitze der WTA-Rangliste. Marta Kostyuk steigt um sechs Plätze auf Platz 20 der Welt, nachdem sie ihr erstes Finale seit Stuttgart im April 2024 erreicht hat.

Nach dem Spiel lehnte die ukrainische Spielerin Kostjuk einen Gruß an die Belarusin Sabalenka ab und verzichtete darauf, Sabalenka zu nennen, sondern entschied sich, über ihr Land zu sprechen. "Ich möchte ein paar Worte über die Ukraine sagen. Ich spiele jeden Tag mit einem Schmerz im Herzen. Es gibt Tausende von Menschen, die gerade ohne Licht und warmes Wasser sind, es sind gerade minus 20 Grad draußen, daher ist es sehr, sehr schmerzhaft, diese Realität jeden Tag zu erleben.

Es ist heiß hier in Brisbane, es ist schwer vorstellbar, aber meine Schwester schläft dort unter drei Decken, weil das Haus so kalt ist. Ich war unglaublich bewegt und glücklich, diese Woche so viele ukrainische Fans und Flaggen hier zu sehen."

Als das Match endete, küsste Sabalenka ihre Bizeps, scheinbar eine Anspielung darauf, dass Kostyuk sagte, dass Sabalenka einen höheren Testosteronspiegel hat. Später bei der Preisverleihung gratulierte sie Kostyuk.

Vor dem Finale besiegte Kostyuk eine russische Spielerin, Mirra Andreeva. Kostjuk, die zweithöher eingestufte ukrainische Spielerin nach Elina Svitolina (Weltranglisten-12), weigert sich stets, russische oder belarussische Spieler zu grüßen, als Protest.