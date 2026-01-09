Ein Zughupe unterbricht das Andreeva-gegen-Kostyuk-Spiel in Brisbane und das ganze Stadion jubelt

HQ

Die russische Spielerin Mirra Andreeva, Weltranglistennummer 9, schied im Viertelfinale der Brisbane International gegen die ukrainische Spielerin Marta Kostyuk, die auf Platz 26 der Welt steht, aus. Kostyuk hatte in Brisbane eine beeindruckende Serie mit zwei aufeinanderfolgenden Top-10-Siegen, nach dem Sieg über die Weltranglistendritte Amanda Anisimova: Sie erreichte ihr erstes Halbfinale seit 21 Monaten seit dem Stuttgarter Finale 2024, wo sie gegen Elena Rybakina verlor.

Im Halbfinale trifft sie auf Jessica Pegula. Wenn Kostyuk das Finale erreicht, könnte sie auf Aryna Sabalenka treffen, wo die Weltranglistenerste die ersten 500 Punkte des Jahres verteidigen wird.

Das Match ging jedoch aus anderen Gründen viral: eine komische Szene, als ein Zug zweimal zur exakt gleichen Zeit hupte, als Andreeva gerade aufschlagen wollte. Beide Hörner fanden mit dem Ball in der Luft statt, und es schien unmöglich zufällig. Das zweite Horn sorgte dafür, dass das ganze Stadion lachte und jubelte – ein lustiger und unbeschwerter Moment, um die Spannungen im Match zu lösen.