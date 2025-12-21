Die UEFA Women's Euro verteilte 9 Millionen Euro auf 103 europäische Vereine, doppelt so viel wie 2022

HQ

Die UEFA Women's EURO 2025, die zwischen dem 2. und 27. Juli in der Schweiz stattfand, wobei England Spanien im Elfmeterschießen besiegte, verdoppelte die im Wettbewerb ausgezahlte Geldsumme im Vergleich zur Ausgabe 2022. Das Club-Benefits-Programm verteilte in Zusammenarbeit mit European Football Clubs (EFC) einen Rekordbetrag von 9 Millionen Euro an 103 europäische Vereine, verglichen mit 4,5 Millionen im Jahr 2022.

Obwohl Vereine nicht an diesen Turnieren teilnehmen, werden diese Zahlungen sowohl an Elite- als auch an Amateurvereine geleistet, deren Spielerinnen für die Nationalmannschaften bei der Frauen-EM 2025 nominiert wurden, als Anerkennung der Rolle, die Vereine auf allen Ebenen bei der Entwicklung von Spielerinnen spielen.

Nasser Al-Khelaïfi, Vorsitzender der EFC (auch bekannt als Präsident von Paris Saint-Germain und beIN Sports), sagte, dass "Club-Benefit-Programme ein zentraler Säule unserer strategischen Partnerschaft mit der UEFA sind und die für beide Seiten wichtige Partnerschaft zwischen Vereinen und Nationalmannschaften stärken, um den Sport weiterhin zu wachsen und weiterzuentwickeln."

Die Steigerung der Vereinserlöse spiegelte auch die Erhöhung des Preisgeldes wider, wobei die Spieler erstmals einen garantierten Prozentsatz der Belohnungen erhielten.

Die UEFA gab diesen Monat bekannt, dass Deutschland 2029 die nächste Ausgabe der Frauen-EM ausrichten wird.