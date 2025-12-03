Deutschland wird die UEFA Women's Euro 2029 ausrichten.

HQ

Deutschland wird laut UEFA am Mittwoch die Frauen-Europameisterschaft 2029 ausrichten. Einen Tag nach ihrer Niederlage in der Women's Nations League gegen Spanien findet Deutschland Trost in dem Wissen, dass es die bevorstehende Ausgabe der Women's Euro ausrichten wird und damit die gemeinsame Bewerbung von Dänemark und Schweden sowie die von Polen übertrifft.

Portugal und Italien gaben Bewerbungen ab, zogen sich jedoch vor der Abstimmung zurück, um sich auf die Herren-EM 2032 in Italien und der Türkei sowie die Weltmeisterschaft 2030 zwischen Portugal, Spanien und Marokko zu konzentrieren.

"Alle Präsentationen und alle Bewerbungen waren großartig, aber es gibt nur einen Gewinner, im Fußball wie im Leben", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin heute. Es wird das dritte Mal sein, dass Deutschland, einst die dominierende Nation im Frauenfußball (sie haben den Wettbewerb achtmal gewonnen, darunter fünfmal in Folge zwischen 1995 und 2013), die UEFA-Europameisterschaft ausrichten wird, nach der Ausgabe 2001 und der Ausgabe 1989 in Westdeutschland.

Deutschland gewann zuletzt 2013 die Frauen-EM. Sie erreichten 2022 das Finale und das Halbfinale der EM 2025, die in der Schweiz stattfand, wobei England Spanien besiegte. Deutschland gewann zuletzt 2007 die FIFA-Weltmeisterschaft, und ihr letzter großer Pokal war eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien.