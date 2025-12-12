Die Tennisfans sind gespalten, nachdem La Gazzetta dello Sport Lorenzo Musetti Jannik Sinner als Italiener des Jahres vorgezogen hat

HQ

Die italienische Zeitung La Gazzetta dello Sport hat Lorenzo Musetti zum italienischen Sportler des Jahres gewählt. Die Zeitung beschreibt ihn als "der letzte Dichter, der noch einen Racket führt" und als "lebendige Demonstration dessen, was eine Mischung aus Klasse und Ausdauer erreichen kann".

Musetti, 23 Jahre alt, beendete das Jahr als Nummer 8 der Welt und erreichte im Juni mit Platz 6 seine beste Karrierebestleistung, womit er erstmals in die ATP Top 10 einstieg. Musetti gewann in diesem Jahr keine Titel, erreichte aber das Halbfinale in Roland Garros, das Viertelfinale bei den US Open und wurde Vizemeister in Athen, Chengdu und Monte Carlo. Er nahm dieses Jahr nicht am Davis Cup teil, aber La Gazzetta konzentriert sich auf andere "Premieren", wie ein Top-Ten-Platz, sein erstes Masters-1000-Finale und seine erste Qualifikation für die ATP Finals.

Seine Wahl hat Tennisfans überrascht, und es herrscht Verwirrung im Kommentarbereich des Instagram-Beitrags der Zeitung über Musettis Wahl gegenüber Jannik Sinner, der fünf Titel gewann, darunter zwei Majors (Wimbledon und Australian Open) sowie die ATP-Finals und das Jahr als Weltranglisten-2 beendete.

Es ist nicht so, dass die Gazzetta keine Gewinner wiederholt (der Sprinter Marcell Jacobs gewann die Auszeichnung 2021 und 2022, Valentino Rossi fünfmal). Manche führen Sinners Ignorierung (der im letzten Jahr den Preis gewann) seiner umstrittenen Entscheidung zu, das Davis-Cup-Finale zu verpassen, wobei viele Italiener die Entscheidung, seine individuelle Karriere zu priorisieren, als Landesverrat ansehen – Italien gewann schließlich ohne ihn –. Andere erinnern sich, dass Sinner das Jahr mit einer dreimonatigen Strafe wegen eines Dopingfalls begann – Faktoren, die das Gleichgewicht zugunsten von Musetti hätten kippen können, dessen Aufstieg in der ATP-Rangliste trotz fehlender großer Erfolge die Auszeichnung mehr verdient hätte.

Glauben Sie, Jannik Sinner hätte die Auszeichnung mehr verdient als Lorenzo Musetti als bester italienischer Athlet des Jahres?