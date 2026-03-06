Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von über zehn Jahren für den Elche-Spieler Rafa Mir wegen gewalttätiger sexueller Übergriffe

HQ

Der Elche-Fußballer Rafa Mir droht eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten wegen sexueller Übergriffe und Körperverletzung, die von der Provinzstaatsanwaltschaft Valencia beantragt wurde. Die Staatsanwaltschaft fordert außerdem eine Entschädigung von 74.000 Dollar für das Opfer. Der Spieler wurde im September 2024 verhaftet, als er für Valencia CF spielte, und verbrachte eine Nacht auf Bewährung im Gefängnis.

Der 28-jährige Stürmer, der auch in der Premier League für Nottingham Forest und Wolverhampton Wanderers spielte, wird des sexuellen Übergriffs mit Penetration und Gewalt beschuldigt. Laut dem Richter gibt es "Hinweise, keine bloßen Verdachtsmomente" auf zwei Vorfälle sexueller Übergriffe und Gewaltanwendung durch Rafa Mir gegen eine Frau, die damals 21 Jahre alt war.

Ein weiterer Fußballer, Pablo Jara, wurde ebenfalls des sexuellen Übergriffs im selben Vorfall beschuldigt, und die Staatsanwaltschaft fordert eine dreijährige Haftstrafe und eine Entschädigung von 6.280 Dollar.

Erst vor einer Woche wurde Mir von einem Fußballer aus Espanyol, Omar El Hilali, rassistischer Beleidigungen beschuldigt, was dazu führte, dass das Anti-Rassismus-Protokoll nur zum zweiten Mal seit 2021 wegen eines Beleidigungsfalls zwischen Fußballern aktiviert wurde.