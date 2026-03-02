Das Anti-Rassismus-Protokoll wurde im LaLiga-Spiel zwischen Elche und Espanyol aktiviert, als Rafa Mir Omar El Hilali beleidigte

HQ

Ein neuer Fall rassistischer Beleidigungen, ähnlich dem zwischen Prestianni und Vinícius, ereignete sich am vergangenen Wochenende in der LaLiga, als Elche-Stürmer Rafa Mir angeblich in der 78. Minute den Espanyol-Verteidiger Omar El Hilali beleidigte. Es geschah während eines 2:2-Unentschiedens am Sonntag, als der Schiedsrichter die Arme verschränkte, um das Anti-Rassismus-Protokoll zu aktivieren. Laut El Hilali, der in Spanien als Sohn marokkanischer Eltern geboren wurde, sagte Mir, er sei "in einem Beiboot gekommen".

Der Schiedsrichter hörte es nicht, aber nachdem El Hilali ihn informiert hatte, unterbrach er das Spiel für drei Minuten. Mangels Beweisen, weil Mir sich den Mund zuhielt, wurde das Spiel fortgesetzt, und Mir erzielte wenige Minuten später ein Tor.

Jetzt kämpfen beide Vereine um ihre Version der Ereignisse: Mir hat gesagt, dass er so etwas nicht gesagt hat, sondern stattdessen zu ihm sagte: "Ich reiße dir den Kopf ab." Gewalttätig, ja, aber nicht rassistisch. Mir, die aus Valencia an Elche ausgeliehen wurde, wurde 2024 des sexuellen Übergriffs beschuldigt, und das Oberste Gericht von Valencia erklärte im vergangenen Jahr, dass es Beweise für seine Schuld gibt.

Dieser Vorfall war laut El País erst das zweite Mal, dass das Anti-Rassismus-Protokoll, das das Spiel vorübergehend aussetzt, in der LaLiga wegen rassistischer Beleidigungen von einem Spieler zum anderen aktiviert wurde, so El País. Das erste Mal war im April 2021, als Juan Cala Mouctar Diakhaby beleidigte.