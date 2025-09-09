Die Sportpiraterie hat sich trotz der Empfehlung der Europäischen Kommission verschlimmert, so der Bericht

HQ

In einem Bericht von Grant Thornton wird angeprangert, dass die Empfehlung der Europäischen Kommission zur Bekämpfung der illegalen Übertragung von Sport wenig Wirkung gezeigt hat, da die Piraterie in Europa weiter zunimmt. Sie fanden heraus, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2025 26,2 Millionen Takedown-Benachrichtigungen an digitale Vermittler wie Dedicated Server Provider (DPSs) oder Online-Plattformen gesendet wurden, aber nur 11 % durch die Aussetzung illegaler Streams zurückgenommen wurden.

Es ist auch ein Anstieg von 142 % gegenüber den 10,8 Millionen Takedowns im gesamten Jahr 2024. Und trotz der begrenzten Durchsetzungsraten tauchten innerhalb von 24 Stunden 905 illegale Bäche wieder auf.

LaLiga, eines der Unternehmen, das am heftigsten gegen Piraterie vorgeht, auch wenn dies manchmal bedeutet, unschuldige Cloudfare-Websites ins Visier zu nehmen, teilte den Bericht und prahlte mit seinen eigenen Daten: ein Rückgang der Piraterie um 60 % in der Saison 2024/25 und forderte "eine koordinierte Antwort, die Technologie, öffentliches Bewusstsein, institutionelle Zusammenarbeit und rechtliche Schritte kombiniert, um den Wert des Sports und anderer Live-Events zu schützen, Fans und Nutzer zu schützen und die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen vor illegalen Übertragungen zu gewährleisten."