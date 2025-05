Steam-Nutzer in Spanien hatten technische Probleme, weil LaLiga immer wieder Cloudfare-Websites ins Visier nimmt, um Piraterie zu bekämpfen

HQ

Javier Tebas, Präsident von LaLiga, führt seit Jahren einen Kampf gegen die Piraterie und nimmt jede Website oder jeden IPTV ins Visier, der Fußballspiele kostenlos online zeigt oder verbreitet. Und er hat es getan, koste es, was es wolle. In seinem Kreuzzug zahlen viele unschuldige Menschen den Preis dafür.

Kurz gesagt, Tebas und LaLiga zielen auf jede Domain ab, die mit Cloudfare verbunden ist, einem Unternehmen, das Dienstleistungen wie Cybersicherheit für Websites anbietet, die von Tausenden von Websites genutzt werden, um sich besser vor Angriffen zu schützen.

Einer der Dienste, die Cloudfare nutzt, besteht darin, die Identität seiner Betreiber zu verbergen, was Cloudfare besonders nützlich für Websites macht, die rechtswidrige Inhalte anbieten, wie z. B. kostenloses Streaming von Fußball- und Sportinhalten (oder Filmen und Fernsehen). Und in den letzten Monaten haben Tausende von Nutzern von völlig legalen Websites (einschließlich Banken, Bildungswebsites...), die Cloudfare verwenden, regelmäßig Probleme in Spanien gemeldet... anscheinend verursacht, weil LaLiga wahllos jede Domain ins Visier nimmt, die Cloudfare verwendet, obwohl sie weiß, dass die meisten Piraterieseiten sie verwenden.

Die jüngste Episode, die am Sonntag von Nutzern in Spanien gemeldet wurde, betraf Steam, die Videospielplattform von Valve. Wie von ComputerHoy berichtet, waren Tausende von Benutzern nicht in der Lage, Seiten oder Bilder richtig auf die Plattform zu laden. Diese Probleme wurden nicht durch ein Problem auf Valves Seite verursacht, und alle Anzeichen deuten erneut darauf hin, dass LaLiga seine Rechtsteams einsetzt, um Domains zu blockieren, die mit Cloudfare in Verbindung stehen. Auf diese Weise haben sie Piraterie-Seiten abgeschaltet, die Fußballspiele kostenlos gestreamt haben (insbesondere die Clásico con Sonntagnachmittag), aber auch andere Seiten, die völlig legal sind und nichts mit LaLiga-Interessen zu tun haben... wie Steam.