HQ

Robert Lewandowski hat eine seiner torreichsten Saisons beim FC Barcelona hinter sich, als er mit 24 Toren "Pichichi" in LaLiga war. In letzter Zeit war seine Leistung jedoch enttäuschend, unter anderem im Champions-League-Halbfinale gegen Inter, als er in der Verlängerung keine nennenswerten Chancen kreierte und einen sehr klaren Kopfball verpasste.

Laut der katalanischen Zeitung El Nacional sagen interne Quellen, dass die Spieler des FC Barcelona es leid sind, dass er eine Vorzugsbehandlung erhält, und glauben, dass sein Einsatz in der Partie (in der 90.+1. Minute, zwei Minuten vor dem Tor von Acerbi, das zur Verlängerung führte) nicht aus sportlichen Gründen erfolgte, sondern eher aufgrund seiner Freundschaft mit Hansi Flick.

Lewandowskis Einwechslung in das Spiel kam in einem Moment, der sich wie ein Moment der Entspannung anfühlte, nur fünf Minuten vor dem Ende gewann Barcelona mit 2:3. Der von einer Verletzung zurückgekehrte Pole hatte Flick gebeten, in der Startelf zu stehen. Flicks Entscheidung, Ferrán Torres durch Lewandowski zu ersetzen, fühlte sich für den Spieler eher als Belohnung an, da er in den letzten Minuten auf dem Feld stehen konnte, als eine sportliche Strategieentscheidung. Seine Präsenz in der Verlängerung war kaum zu spüren.

Laut ElNacional waren einige Spieler der Meinung, dass der einzige Grund, warum Lewandowski in der Startelf steht, seine persönliche Freundschaft mit Hansi Flick ist und seine Anwesenheit die Mannschaft "verlangsamt". Sie sind auch der Meinung, dass Ferrán Torres "eine bessere körperliche Verfassung und Einstellung im Training" gezeigt hat, aber er steigt aufgrund von Lewandowskis "unantastbarem Status" ab.

Lewandowski, der im August 37 Jahre alt wird, hat einen Vertrag bis 2026, aber El Nacional vermutet, dass der Verein daran interessiert sein könnte, ihn nach Saudi-Arabien zu verkaufen, eine gute Möglichkeit, seine finanziellen Probleme zu verbessern, während er sich nach einem jüngeren Ersatz umsieht, wobei mögliche Optionen Viktor Gyökeres, Benjamin Sesko oder Alexander Isak sind.