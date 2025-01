Es ist offiziell: LaLiga wird die Registrierung von Dani Olmo und Pau Víctor nicht zulassen, so dass Barcelona nur wenige Optionen hat

HQ

Es ist offiziell: LaLiga und RFEF (Spanischer Fußballverband) werden die Registrierung von Dani Olmo und Pau Víctor nicht zulassen, was bedeutet, dass sie in dieser Saison nicht mehr beim FC Barcelona spielen können. LaLiga gab eine Erklärung ab, in der sie Barça eine gute und eine schlechte Nachricht überbrachte: Sie sind sich einig, dass Barcelona die "1:1-Regel" erreicht hat, was bedeutet, dass sie im Sommer oder sogar heute auf dem Wintertransfermarkt Neuverpflichtungen tätigen dürfen. Aber sie durften Olmo und Víctor nicht anmelden, da ihre Lizenzen bereits in dieser Saison (am 1. Januar) gestrichen wurden.

Mit anderen Worten: Barça brauchte dringend Geld, um die "Financial Fairplay-Regeln" der Liga einzuhalten. Aber das Geld, 28 Millionen Euro von Inverstors aus dem Nahen Osten im Voraus aus dem Verkauf der VIP-Balkone des neuen Spotify Camp Nou, kam nicht rechtzeitig an, um die Registrierungen von Olmo und Víctor zu erneuern, die ursprünglich nur bis zum 31. Dezember 2024 unterschrieben wurden, weil der Verein damals nicht genug Geld hatte.

Laut ihrer offiziellen Erklärung erteilt LaLiga "den Spielern Daniel Olmo Carvajal und Pau Víctor Delgado nicht das vorherige Visum oder die endgültige Lizenz, die vom FC Barcelona beantragt wurde, in Übereinstimmung mit der wörtlichen Auslegung der Artikel 130.2 und 141.5 des Allgemeinen Reglements des RFEF, die es einem Spieler, dessen Lizenz entzogen wurde, verwehren, eine Lizenz in derselben Vereinsmannschaft zu erhalten, mit der er bereits während des Spiels verbunden war. in der gleichen Saison".

Dies ist ein harter Schlag für den Verein, insbesondere für die Spieler, die trotz ihres Wunsches, in Barcelona zu spielen, aufgrund des katastrophalen Managements von Vereinspräsident Joan Laporta, der in vier Jahren "den Verein entkapitalisiert und strategische Vermögenswerte für die Zukunft verkauft hat, um Löcher zu schließen, die durch chaotisches und improvisiertes Management entstanden sind", nicht spielen dürfen. so die Gegenstimmen, die seinen Rücktritt fordern.

Das Spiel ist noch nicht vorbei für Barcelona, der nun vor Gericht gehen und beim Verwaltungsgericht für Sport in Spanien eine vorsorgliche Maßnahme beantragen wird, in der Hoffnung, ein günstiges Urteil zu erhalten, zu dem Liga und RFEF gezwungen wären, sich daran zu halten. Die Seifenoper wird am Dienstag fortgesetzt, denn am Montag ist in Spanien der rote Tag.