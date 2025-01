Die Zukunft von Barcelonas Dani Olmo und Pau Víctor liegt nun in den Händen der spanischen Regierung

HQ

Der Fall Dani Olmo und Pau Víctor hat die spanische Regierung erreicht. Nach der Ablehnung durch LaLiga und den spanischen Fußballverband wandte sich der FC Barcelona an das Verwaltungsgericht für Sport (CSD mit den spanischen Initialen), eine staatliche öffentliche Einrichtung, die dem Ministerium für Bildung und Sport zugeordnet ist. Der Verein bittet um eine dringende Vorsichtsmaßnahme, die die vorläufige Registrierung der Spieler ermöglicht, während das Problem gelöst ist.

Pilar Alegría, Sportministerin in Spanien, sagte heute Morgen gegenüber dem spanischen Radio, dass das Gericht die Berufung von Barça noch prüfe, und dementierte die Gerüchte, die einige Medien gestern Abend veröffentlicht hatten, und behauptete, das Gericht habe Barça bereits seine Warnmaßnahme gewährt.

"Wir werden natürlich so schnell wie möglich antworten", sagten sie und sagten auch, dass sie LaLiga und RFEF nach Vorwürfen fragen und über 52 Seiten und 60 Dokumente studieren müssen, die vom Verein zur Verfügung gestellt wurden.

Wenn die Entscheidung in den kommenden Stunden oder Tagen fällt und für den Verein günstig ausfällt, könnten Dani Olmo und Pau Víctor möglicherweise am Sonntag das spanische Supercup-Finale bestreiten (wenn sie das Halbfinale heute Abend zuerst gewinnen). Es wäre jedoch nicht endgültig: Die Vorsichtsmaßnahme würde anerkennen, dass Barcelonas Vorwürfe eine rechtliche Grundlage haben, aber die endgültige Entscheidung würde in einem Zeitfenster von drei Monaten getroffen.