HQ

LaLiga hebt ihren Kampf gegen Piraterie auf ein neues Niveau: Sie bieten 50 Euro für jeden, der meldet, dass eine Bar illegalen Fußball zeigt. Sie haben den offiziell benannten Whistleblowing Channel angekündigt, bei dem Nutzer von Piratenkanälen melden können, wenn eine Bar spanische Ligaspiele ohne offizielle Rechte zeigt.

Nutzer können auf einer Website einen Bericht ausfüllen und sich entscheiden, 50 Euro zu verdienen, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Einige Regeln beinhalten, dass eine Bar nur bis zu viermal gemeldet werden kann, wobei Nutzer die Zahlung erhalten. Whistelblower müssen die Fassade der Bar sowie ein klares Foto des Fernsehers deutlich zeigen.

Die Kampagne ist bis zum 28. Februar 2026 geöffnet oder bis die ersten 1.000 Berichte eingereicht sind. Natürlich wurde diese Maßnahme von den Menschen, die bereits von den hohen Fußballpreisen genervt sind, äußerst schlecht aufgenommen.

LaLiga hat außerdem und verursacht weiterhin viel Kollateralschaden für Tausende von Nutzern, die vielleicht gar kein Interesse an Fußball haben, ihre Websites aber auf Cloudfare-Servern haben, die von den meisten Piraterieseiten genutzt werden.