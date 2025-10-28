Die spanische Copa del Rey beginnt heute: alle Spiele in dieser Woche, vom 28. bis 30. Oktober
Barcelona, Real Madrid, Atleti und Athletic spielen in dieser Runde nicht mit.
Heute beginnt die Neuauflage der Copa del Rey (Königspokal), des nationalen spanischen Pokals, mit der ersten Runde des Turniers.
Insgesamt 55 Spiele zwischen Dienstag und Donnerstag. Alle qualifizierten Vereine wurden je nach Platzierung und Liga (keine Spiele zwischen Mannschaften aus der ersten Liga) und zum ersten Mal auch nach einem geografischen Kriterium gepaart: Sie wurden durch die Nähe gepaart, oft aus der gleichen Region, was die Spiele für die lokalen Fans sicherlich spannender machen wird.
Copa del Rey Begegnungen am 28. und 30. Oktober (1. Runde)
Dienstag, 28. Oktober
- CE Constància-Girona FC: 19:00 Uhr MEZ
- Ourense CF-Real Oviedo: 19:00 Uhr MEZ
- CD Atlético Tordesillas-Burgos CF: 19:00 Uhr MEZ
- SD Logroñés-Real Racing Club de Santander: 19:00 Uhr MEZ
- UP Langreo-Racing Club Ferrol: 19:00 Uhr MEZ
- UCAM Universidad Católica de Murcia CF-Cádiz CF: 19:00 Uhr MEZ
- UD Maracena-Valencia CF: 20:00 Uhr MEZ
- CF Inter de Valdemoro-Getafe CF: 20:00 Uhr MEZ
- CD Roda-Granada CF: 20:00 Uhr MEZ
- CD Tropezón-Cultural Leonesa: 20:00 Uhr MEZ
- CD Guadalajara-CP Cacereño: 20:00 Uhr MEZ
- CF Rayo Majadahonda-CF Talavera de la Reina: 20:00 Uhr MEZ
- UD San Fernando-Albacete Balompié: 20:00 Uhr MEZ
- Utebo FC-SD Huesca: 20:30 Uhr MEZ
- RSD Alcalá-CD Teneriffa: 20:30 Uhr MEZ
- CD Toledo-Sevilla FC: 21:00 Uhr MEZ
- SD Negreira-Real Sociedad: 21:00 Uhr MEZ
- CD Extremadura-UD Las Palmas: 21:00 Uhr MEZ
Mittwoch, 29. Oktober
- UD Poblense-CE Sabadell FC: 18:00 Uhr MEZ
- UD Los Garres-Elche CF: 19:00 Uhr MEZ
- CD Sant Jordi-CA Osasuna: 19:00 Uhr MEZ
- UD Multivera-Real Zaragoza: 19:00 Uhr MEZ
- CD Ebro-SD Tarazona: 19:00 Uhr MEZ
- FC La Unión Atlético-AD Ceuta FC: 19:30 Uhr MEZ
- Atlético Astorga FC-CD Mirandés: 20:00 Uhr MEZ
- Torrent CF-Juventud de Torremolinos CF: 20:00 Uhr MEZ
- Atlètic Sant Just FC-RCD Mallorca: 20:00 Uhr MEZ
- CF Lorca Deportiva-UD Almería: 20:00 Uhr MEZ
- Náxara CD-SD Eibar: 20:00 CET
- Caudal Deportivo-Real Sporting de Gijón: 20:00 Uhr MEZ
- CD Cieza-Córdoba CF: 20:00 Uhr MEZ
- CDA Navalcarnero - AD Mérida: 20:00 Uhr MEZ
- CD Numancia de Soria-Arenas Club: 20:00 Uhr MEZ
- UE Sant Andreu-CD Teruel: 20:00 Uhr MEZ
- CD Azuaga-CD Leganés: 20:00 Uhr MEZ
- Club Portugalete-Real Valladolid: 20:00 Uhr MEZ
- Salerm Cosmetics Puente Genil FC-FC Cartagena: 20:30 Uhr MEZ
- UD Ourense-Pontevedra CF: 20:30 Uhr MEZ
- Reus FC Reddis-CE Europa: 20:30 Uhr MEZ
- CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF: 21:00 Uhr MEZ
- CD Yuncos-Rayo Vallecano: 21:00 Uhr MEZ
- Real Jaén CF-CD Eldense: 21:00 Uhr MEZ
- CD Quintanar del Rey-UD Ibiza: 21:00 Uhr MEZ
Donnerstag, 30. Oktober
- Orihuela CF-Levante UD: 19:00 Uhr MEZ
- Puerto de Vega CF-Celta de Vigo: 19:00 Uhr MEZ
- CD Valle de Egüés-FC Andorra: 19:00 Uhr MEZ
- Getxo-Deportivo Alavés: 20:00 Uhr MEZ
- Real Ávila CF-Real Avilés Industrial: 20:00 Uhr MEZ
- CD Atlético Baleares-Gimnàstic de Tarragona: 20:00 Uhr MEZ
- UD Logroñés-SD Ponferradina: 20:00 Uhr MEZ
- Club Atlético Antoniano-CD Castellón: 20:00 Uhr MEZ
- CD Estepona Fútbol Senior-Málaga CF: 20:00 Uhr MEZ
- Atlético Palma del Río CF-Real Betis Balompié: 21:00 Uhr MEZ
- CE Atlètic Lleida-RCD Espanyol de Barcelona: 21:00 Uhr MEZ
- UD Sámano-RC Deportivo: 21:00 Uhr MEZ
- Real Murcia CF-Antequera CF: 21:00 Uhr MEZ
Wo liegen Real Madrid und Barcelona?
Wie immer sind die vier Mannschaften, die am spanischen Superpokal teilnehmen (in diesem Fall die vier besten Mannschaften der LaLiga im letzten Jahr, der FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid und der Athletic Club), von der Teilnahme an der ersten Runde befreit.
Diese vier Teams werden auch die zweite Runde, die für den 3. Dezember 2025 geplant ist, verpassen und stattdessen in der Runde der letzten 32 debütieren, die für den 17. Dezember 2025 geplant ist. In der Copa del Rey werden weiterhin Mannschaften aus niedrigeren Ligen gesetzt, während im Januar Mannschaften aus der Liga im Achtelfinale antreten.
Alle K.-o.-Spiele sind nur ein Spiel, mit Ausnahme des Halbfinales (Hinspiel am 11. Februar, Rückspiel am 4. März) und des Finales am 25. April 2026. Freuen Sie sich auf die Copa del Rey?