"Gebrochene Versprechen und verlorenes Vertrauen": Das Drama zwischen Alexander Isak und Newcastle erklärt

Alexander Isak, der 25-jährige schwedische Stürmer, veröffentlichte am Dienstag eine scharfe Erklärung gegen seinen (Noch-)Klub Newcastle United und sagte, dass "Versprechen gebrochen und Vertrauen verloren geht", was seinen möglichen Wechsel nach Liverpool betrifft. Anfang August unterbreitete Liverpool ein Angebot von 110 Millionen Pfund für Isak, was ihn zum teuersten Transfer aller Zeiten im englischen Fußball machen würde. Newcastle lehnte das Angebot jedoch ab, und Liverpool hat noch kein weiteres Angebot abgegeben.

Nach zwei Wochen des Schweigens und seiner auffälligen Abwesenheit bei der Preisverleihungsgala der Professional Footballers' Association, bei der er in das Premier-League-Team der Saison aufgenommen wurde, veröffentlichte Isak einen Text auf Instagram, in dem er erklärte, dass das, was erzählt und berichtet wurde, "nicht das widerspiegelt, was wirklich hinter verschlossenen Türen gesagt und vereinbart wurde", und beschuldigte Newcastle, sein Versprechen gebrochen zu haben, ihn gehen zu lassen, wenn ein größerer Verein auftaucht Zinsen auf ihn.

"Wenn Versprechen gebrochen werden und Vertrauen verloren geht, kann die Beziehung nicht weitergehen. Das ist der Punkt, an dem die Dinge für mich gerade stehen - und warum Veränderungen im besten Interesse aller sind, nicht nur in meinem Interesse", sagte er. Isak will Newcastle verlassen, daher fühlte er sich verraten, als Newcastle das riesige Angebot von Liverpool ablehnte. Und nun, ohne weitere Angebote, wäre er gezwungen, seinen aktuellen Vertrag bei Newcastle einzuhalten.

Derzeit trainiert Isak getrennt von den anderen Spielern und zählt nicht für Trainer Eddie Howe, obwohl er sagte, dass die Tür für eine Rückkehr offen steht. In der Zwischenzeit sagte Newcastle in einer eigenen Erklärung, dass "wir klar sind, dass Alex unter Vertrag bleibt und dass kein Vereinsoffizieller jemals eine Zusage gemacht hat, dass Alex Newcastle United in diesem Sommer verlassen kann."

Die große Frage ist nun, was passieren wird, wenn am Ende des Sommertransfermarktes am 1. September kein anderer Verein Angebote für Isak macht und er nach all dem Drama im Verein bleiben muss...