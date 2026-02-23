Die schöne Geste des US-amerikanischen Herren-Eishockeyteams mit ihrem verstorbenen Teamkollegen Johnny Gaudreau

HQ

Die Vereinigten Staaten holten bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina eine lang ersehnte Goldmedaille, indem sie im Finale die Favoriten Kanada mit 2:1 besiegten – ihre erste Goldmedaille seit 1980. Nach dem Spiel ehrte das US-Team Johnny Gaudreau, einen Teamkollegen, der im August 2024 tragisch bei einem Unfall ums Leben kam, zusammen mit seinem Bruder, der einen Tag vor der Hochzeit ihrer Schwester von einem betrunkenen Fahrer angefahren wurde.

Gaudreau, zum Zeitpunkt seines Todes 31 Jahre alt, war ein NHL-Star, wurde siebenmal zum All-Star gewählt und hätte für Team USA bei den Olympischen Spielen gespielt (bei früheren Ausgaben war er nicht dabei, da dies die ersten Winterolympischen Winterspiele seit 2014 mit NHL-Spielern waren). Seine Familie wurde zum Finale eingeladen, und während die Spieler feierten und Gaudreaus Trikot mit der Nummer 13 zeigten, nahmen sie Gaudreaus Kinder Noa und Johnny mit, um ein Gruppenfoto in der Eisbahn zu machen, wobei ihre Mutter Meredith Gaudreau mit Tränen in den Augen zusah.

Matthew Tkachuk, einer der Stars von Team USA und einer der Spieler, die Gaudreau aufgrund ihrer Zeit bei den Calgary Flams näher stehen, sagte zu NBC: "Wir wissen, dass er hier bei uns ist, uns anfeuert und uns die Daumen drückt. Er hat seinen eigenen Bereich in der Umkleidekabine, und es ist immer schön, das als Erinnerung zu sehen."

"Ich weiß, wie sehr Johnny für die Four Nations und die Olympischen Spiele hier sein wollte. Es ist etwas ganz Besonderes, sein Trikot hängen zu sehen, und wir spielen für ihn und versuchen, ihn stolz zu machen", fügte Teamkollege Zach Werenski hinzu.